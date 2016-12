Vuelta 2016, 7a tappa: vince Van Genechten, cade Contador

L'Italia sfiora il primo successo nell'edizione 2016 della Vuelta di Spagna. Nella settima tappa, 158 km da Maceda a Puebla de Sanabria, Daniele Bennati si è dovuto accontentare del secondo posto nella volata di gruppo che ha visto esultare Jonas Vangenechten, belga della IAM Cycling. Bennati, aretino della Tinkoff, è stato protagonista di una bella azione ma non è riuscito a scavalcare il forte velocista belga negli ultimi metri. Terzo posto per Alejandro Valverde, poi Philippe Gilbert, ottavo l'azzurro Kristian Sbaragli.



Sfortunato Alberto Contador che, già piuttosto attardato in classifica generale, è stato protagonista di una caduta all'ultima curva, circa 500 metri all'arrivo. Lo spagnolo, costretto al ritiro al Tour de France, ha tagliato il traguardo in notevole ritardo, rabbuiato in volto e con diverse escoriazioni sul corpo. In classifica generale il colombiano Darwin Atapuma resta leader con 29" su Valverde e 33" su Froome. Domani, sabato, l'ottava tappa, 181 km da Villalpando a La Camperona Valle de Sabrero con arrivo in salita.