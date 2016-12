Vuelta 2016, 4a tappa: impresa Calmejane, Atapuma nuovo leader

Giornata di gloria per il francese classe '92 Lilian Calmejane che - alla sua prima stagione da professionista - si regala una grande gioia vincendo in solitaria in salita sul Mirador Vixia de Herbeira con 15 secondi di margine sul colombiano Atapuma e sul canadese King. Determinante la sua fuga sull'ultima salita di fronte alla quale gli inseguitori lasciano uno spazio che col passare dei chilometri - grazie anche all'effetto sorpresa iniziale - si rivela incolmabile. Per Atapuma, soprannominato da molti "eterno secondo", c'è comunque la soddisfazione altrettanto grande di indossare la maglia rossa di leader della classifica generale con 29 secondi di vantaggio su Alejandro Valverde (sua la volatina del gruppo), 33 su Chris Froome, 39 su Chaves e Quintana. Ruben Fernandez, leader prima della quarta frazione, scivola al settimo posto con un ritardo di 1'11".



Tra gli italiani il migliore all'arrivo è Enrico Battaglin, sesto. Da segnalare anche un Gianluca Brambilla apparso pimpante e in ottime condizioni. Domani è in programma la quinta tappa con partenza da Viveiro e arrivo a Lugo per un totale di 171, 30 chilometri: tratto finale insidioso con qualche strappo che potrebbe riservare qualche sorpresa.