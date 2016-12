Vuelta 2016, 18a tappa: urlo Cort Nielsen, quarto Bennati

Impressionante volata di Magnus Cort Nielsen che vince la 18esima tappa della Vuelta di Spagna, 200 km da Requena a Gandia. Lo sprinter danese della Orica-BikeExchange si impone con uno scatto poderoso battendo il tedesco Arndt e il lussemburghese Drucker , quarto l'aretino Daniele Bennati , ancora una volta piazzato. Nessun cambiamento in classifica generale dove Quintana resta leader in maglia rossa davanti a Froome .

Alla vigilia delle frazioni decisive, la Vuelta di Spagna vive una tappa dedicata alle ruote veloci, 200 km da da Requena a Gandia. La giornata è animata da una fuga con l'italiano Cattaneo, il giapponese Beppu e il francese Rolland, ma gli attaccanti vengono ripresi a 11 km dal traguardo. A quel punto si organizzano le squadre dei velocisti in vista della volata: le speranze italiane erano affidate a Sbaragli e Bennati ma i due si sono dovuti accontentare dal nono e del quarto posto rispettivamente. Il successo, il primo in carriera, è andato a Magnus Cort Nielsen che ha battuto il tedesco Arndt e il lussemburghese Drucker, primo a Peniscola.



Il danese ha regalato alla Orica-BikeExchange il terzo successo in questa Vuelta dopo quelli di Simon Yates a Luintra e di Keukeleire a Bilbao. Domani, venerdì, va in scena la cronometro individuale di 37 km da Xabia a Calp: il leader in maglia rossa Nairo Quintana sarà l'ultimo a partire e dovrà difendere 3'37" di vantaggio su Chris Froome, 3'57" sul colombiano Chaves e 4'02" su Alberto Contador.