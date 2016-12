Vuelta 2015, 4a tappa: colpo Valverde, Sagan battuto

In una tappa che assomiglia sinistramente ad una classica, ecco la vittoria di Alejandro Valverde. Il campione della Movistar, vincitore quest'anno di Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, si è imposto nella quarta frazione della Vuelta di Spagna, 209 km da Estepona a Vejer de la Frontera, con un finale in leggera salita, l'ideale per il 35enne della Movistar. La gara esplode negli ultimi 2 km quando Samuel Sanchez prova a sorprendere tutti, seguito da Nicolas Roche, in discesa; il corridore della Bmc però viene ripreso all'imbocco dello strappo finale e lì esce Valverde con tutta la sua classe con un'azione perfetta che non dà scampo ai principali inseguitori, lo slovacco Peter Sagan, vincitore ieri, e Dani Moreno.



Johan Chaves perde 3 secondi ma conserva comunque la maglia rossa di leader e resta al comando della classifica generale con 5 secondi di margine su Dumoulin, 12 su Roche, 24 su Daniel Martin e 25 secondi proprio sul vincitore di giornata Valverde. Domani, mercoledì, 5a tappa, 167 chilometri da Rota a Alcalà de Guadaira.