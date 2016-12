Vuelta 2015, 20a tappa: Aru magistrale, sua la maglia rossa

PURITO: "MAMMA MIA, TI AMO ARU"L'avvio piuttosto tranquillo di tappa permette la fuga da lontano composta da una decina di corridori tra cui due compagni in Astana di Aru (Luis Leon Sanchez e Andrey Zeits) che guadagnano oltre 10 minuti sul gruppo maglia rossa. Sul terzo e penultimo Gran Premio della Montagna, il Puerto de la Morcuera, si lancia in solitaria Ruben Plaza della Lampre e guadagna 2 minuti su Visconti, De Marchi, Goncalves e Montaguti.



Gli occhi sono però tutti puntati sul plotoncino dei migliori: a 50 dall'arrivo sulla stessa asperità Mikel Landa, compagno di Aru, comincia un forcing forsennato e a 1000 metri dalla vetta la maglia rossa Dumoulin si stacca. In discesa il sardo (in compagnia di Quintana e Rodriguez) ritrova i compagni Zeits e Luis Leon Sanchez oltre al già presente Landa: con il lavoro dei tre Astana, il vantaggio di Aru su Dumoulin sale a oltre 1'15" all'imbocco dell'ultima salita.

Il primo a scollinare sul Puerto de Cotos è Ruben Plaza che riesce a mantenere il suo vantaggio fino al traguardo. Per lo spagnolo della Lampre straordinaria vittoria al termine di una lunghissima fuga in solitaria. Secondo al traguardo Goncalves, terzo De Marchi.

Sull'ultimo Gpm il lavoro dell'Astana (praticamente perfetto) annulla tutte le speranze di rientro di Dumoulin che continua a perdere minuti su minuti. Majka e Quintana attaccano per cercare di guadagnare posizioni in classifica ai danni di Rodriguez e dello stesso olandese della Trek ma l'attesa è solo per l'arrivo di Aru che alza le braccia al cielo per la conquista della Vuelta e ringrazia i suoi compagni di squadra che hanno svolto il compito magistralmente. Domani il corridore azzurro potrà festeggiare sul podio di Madrid. Dumoulin finisce a 4'29" dal sardo (+7'30" da Ruben Plaza). In generale Aru comanda con 1'17" su Rodriguez e 1'29" su Majka. Crolla al sesto posto a 3'46" Dumoulin.