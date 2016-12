Vuelta 2015, 13a tappa: impresa di Oliveira, Aru sempre in rossa

Nelson Oliveira appone la sua firma alla Vuelta di Spagna vincendo in solitaria la 13esima tappa da Calatayud a Tarazona. Il portoghese della Lampre Merida, protagonista fin dai primi chilometri di una fuga da lontano, beffa i compagni d'attacco scattando ai meno 30 e arrivando tutto solo all'arrivo. Secondo posto per il francese Simon, terzo Roche. Non cambia nulla in classifica generale con Fabio Aru sempre in maglia rossa.