Vuelta 2015, 11a tappa: trionfa Landa, Aru maglia rossa!

In molti alla vigilia l'hanno definita la 'tappa della morte', una delle più dure ed impegnative negli ultimi dieci anni di grandi giri: 138 chilometri di Pirenei senza un centimetro pianeggiante, ben 6 Gran Premi della montagna con uno di categoria speciale e 3 di prima categoria. Una lotta all'ultimo respiro per stabilire il miglior scalatore della Vuelta, e lo scalatore più in forma della Vuelta al momento è Fabio Aru. Un'infinità di scatti e tentativi nell'ascesa a Cortals d'Encamp per fiaccare la resistenza degli avversari di classifica: alla fine cedono tutti.



Il primo a crollare è Chris Froome, che cade sulla prima ascesa a Collada de Beixalis, prova a riprendersi ma cede definitivamente il passo sul Coll de la Gallina e, in maniera stoica, arriva al traguardo malconcio e staccato di diversi minuti. Nairo Quintana, debilitato dalla febbre, molla solo sull'ultima ascesa e concede 2'57" ad Aru. Sotto i due minuti il distacco di Valverde dal sardo; è Joaquim Rodriguez, trascinato dal compagno di squadra Daniel Moreno, l'ultimo ad arrendersi all'azione dell'italiano.



Aru comanda ora in classifica generale con 27" su Purito e 30" sull'ex leader Dumoulin. Valverde è a 1'52", Quintana a 3'07". Bravo Rafal Majka, che sceglie di salire col suo passo e alla fine contiene i danni: ora il polacco è quarto a 1'28" dalla testa. Tante polemiche per la caduta di Sergio Paulinho della Tinkoff Saxo: il portoghese viene toccato da una moto e il patron Oleg Tinkov minaccia il ritiro della squadra. Giovedì 12a tappa, 173 chilometri da Escaldes-Engordany a Lleida: Aru la affronterà con la rossa sulle spalle.