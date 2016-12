Volley, World League: l'Italia stende l'Argentina, Final Six a un passo

Si apre nel migliore dei modi la terza fase della World League di volley per l'Italia che batte 3-1 (25-18, 25-20, 22-25, 25-22) l'Argentina di Velasco a Teheran. Con questo successo (il quinto dall'inizio del torneo) gli azzurri di Blengini balzano momentaneamente al terzo posto del Gruppo 1 e si avvicinano prepotentemente alle Final Six in programma a Cracovia dal 13 al 17 luglio. Domani l'Italia torna in campo contro l'Iran padrone di casa.