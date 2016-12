Volley, World League: Iran travolto, Italia alle Final Six

L'Italia del volley vola a Cracovia! Nel penultimo incontro della World League 2016, gli azzurri si impongono con un secco 3-0 in casa dell'Iran e approdano alle Final Six, in programma in Polonia dal 13 luglio. Grande prova di personalità dei ragazzi di Blengini che, dopo aver liquidato ieri in tre set l'Argentina, concedono il bis nella bolgia di Theran, travolgendo i padroni di casa 25-20, 25-20, 25-21. Domani l'ultimo match contro la Serbia.

Per la 22.a volta in 27 edizioni, l'Italia raggiunge le finali della World League: anche stavolta lo fa con una prestazione convincente che è l'ennesima iniezione di fiducia in vista dei Giochi di Rio, distanti ormai poco più di un mese. Una tra le migliori prove della squadra di Blengini che, trascinata da un Juantorena e un Vettori in serata di grazia, si mangia l'Iran padrone di casa: 25-20 nel primo set, stesso parziale nel secondo. E la bolgia di Theran, dove la pallavolo è sport seguitissimo, si sgonfia: così gli azzurri anche nel terzo set mettono sotto i ragazzi di Lozano, già sicuro di non partecipare alle Final Six, e strappano il pass per Cracovia con una giornata d'anticipo.