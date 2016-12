Volley, World League: azzurri sconfitti 3-0 dalla Francia

Comincia con una sconfitta l'avventura dell'Italvolley nella World League 2016. A Sydney gli azzurri si sono arresi per 3-0 alla Francia campione uscente e d'Europa (25-23, 25-22, 25-18 i parziali). Senza gli acciaccati Juantorena e Birarelli, il ct Blengini ha schierato Giannelli in regia, Vettori opposto, Zaytsev ancora di banda insieme a Lanza, Buti e Piano al centro, Colaci libero. Sabato mattina Italia di nuovo in campo contro il Belgio.