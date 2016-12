Volley, World League: ancora Italia, 3-0 all'Australia

Squadra che vince non si cambia, con l'inserimento di Cester. Avvio punto a punto, col culmine del 18-18, prima dell'accelerazione azzurra che porta alla conquista del primo set. Stesso punteggio per il secondo (25-23), con un parziale di 16-12 per la Nazionale di Blengini, tramutatosi poi in 21-pari, prima della chiusura. Nel terzo set i volleyroos vanno avanti di 3 punti, ma non è giornata. E ora Roma: nel girone oltre a Belgio e Australia, ci saranno gli Stati Uniti e non la Francia. La strada verso la Polonia e soprattutto per le Olimpiadi di Rio è ancora lunga.