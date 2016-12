Volley, World Grand Prix: Italia sconfitta, 3-0 Russia

Inizia male la fase F6 al World Grand Prix, in corso ad Omaha negli Stati Uniti, per l'Italia. Le azzurre cedono con un netto 3-0 alla Russia, questi i parziali: 24-26, 26-28, 19-25. Il 3-0 finale a favore della squadra di Marichev in realtà non è così netto, come dice il punteggio, perchè nei primi due set la nazionale di Bonitta gioca molto bene ma fallisce i set-point a disposizione. Una super Goncharova (28 punti), fa la differenza.