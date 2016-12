Volley, World Grand Prix: Brasile implacabile, Italia giù dal podio

Bonitta manda nuovamente in campo Orro in regia e Diouf opposto in diagonale, Arrighetti e Guiggi al centro, Tirozzi e Sylla in banda e De Gennaro come libero. Nel corso del primo set c'è stato equilibrio solo fino al 10-10, poi la squadra verdeoro ha preso il sopravvento chiudendo il set sul 25-18. Secondo parziale molto più combattuto con una lotta punto a punto nel finale, vinta dalle azzurre con un muro di Chirichella del 27-25. Nel terzo set la chiave di svolta del match.



Le due squadre arrivano ai vantaggi: l'Italia ha a disposizione tre palle per portare a casa il punto del 2-1 ma alla fine a spuntarla sono le brasiliane per 30-28. Il contraccolpo psicologico spegne del tutto le velleità delle ragazze di Bonitta che cedono 25-18 anche nel quarto e decisivo set. Top scorer per l'Italia è Valentina Diouf con 21 punti (5 muri). Spedizione comunque positiva per le azzurre che conquistano un buon quinto posto nel World Grand Prix nonostante le numerose assenze.