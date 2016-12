Volley, World Gran Prix: riscatto Italia, Dominicana ko

Immediato riscatto per l'Italia che, dopo la netta sconfitta contro la Cina , supera agevolmente per 3-0 la Repubblica Dominicana nella sesta giornata del gruppo 1 del World Gran Prix di volley . A Saitama, nella terza e ultima sfida in Giappone, le azzurre di Bonitta trovano il quarto successo di questo torneo approfittando dell'inconsistenza delle caraibiche, ultime a quota zero in classifica. Brilla Cristina Chirichella con 12 punti.

A Saitama, nella terza e ultima gara del quadrangolare in Giappone, l'Italia supera con un netto 3-0 (25-13, 25-15, 25-19) la Repubblica Dominicana, fanalino di coda del gruppo 1 ancora senza punti in questo World Gran Prix. Le azzurre del ct Marco Bonitta riscattano immediatamente lo scivolone contro la Cina e si portano a quota 11 in classifica, frutto di quattro successi in sei partite. Il match con le caraibiche è senza storia, la superiorità dell'Italia è confermata dai numeri: 75 punti a 47 con 16 muri vincenti a 1 e 36 a 26 nel conto degli attacchi andati a segno.

Nelle file azzurre brilla Cristina Chirichella con 12 punti mentre Indre Sorokaite e Alessia Gennari ne aggiungono 8. Ora l'Italia avrà l'ultima fase del torneo col quadrangolare di Catania dal 16 al 18 luglio con Belgio, Russia e Brasile: l'obiettivo è strappare il pass per le Final Six di Omaha, negli Stati Uniti, dal 22 al 26 luglio.