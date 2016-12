Volley, World Cup: impresa Italia, batte la Polonia e vola a Rio

Con una strepitosa impresa l' Italia maschile del volley strappa il biglietto per i Giochi di Rio 2016 . Nell'ultima giornata di World Cup , infatti, i ragazzi di Blengini battono 3-1 i campioni del mondo della Polonia e chiudono così il torneo con dieci vittorie su undici gare, unico ko con gli Stati Uniti: a Tokyo finisce 26-24, 22-25, 25-22, 25-19 per gli azzurri che si guadagnano il pass per le Olimpiadi per l'undicesima volta consecutiva.

L'Italia chiude dunque il suo cammino in World Cup in modo superlativo: una cavalcata eccezionale che in pochi qualche mese fa, dopo la nota tempesta interna, avrebbero pronosticato. E invece il gruppo di Blengini si è saputo ricompattare fino a conquistarsi il biglietto per Rio 2016, una vera impresa. Nella partita più importante gli azzurri giocano la miglior gara, con un Juantorena in serata di grazia (25 punti, 68% in attacco, 3 muri) e Zaytsez positivo che fa da spalla (18 punti). Ottima pure la gara dei centrali (3 muri a testa per Piano e Buti, quest'ultimo premiato come Mvp), il giovanissimo Giannelli che sbaglia pochissimo e Colaci uomo-ovunque. La festa dell'Italia, che per essere sicura quantomeno del secondo posto finale e quindi del pass olimpico doveva vincere nettamente, scoppia dopo quattro set equilibratissimi: azzurri bravi a rimanere concentrati dopo la reazione della Polonia nel secondo parziale e all'inizio del terzo. Punto a punto anche l'avvio del quarto, con la squadra di Blengini che trova l'allungo decisivo sul 21-16, col +5 firmato capitan Buti che inizia a far intravedere il traguardo. Un muro di Piano regala all'Italia sei match point, l'errore al servizio di Buszek la manda a Rio: è l'undicesima partecipazione consecutiva, ci siamo sempre da Montreal 1976.