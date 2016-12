Volley, World Cup 2015: Venezuela ko, l'Italia vola

L'Italia chiude la seconda fase della World Cup 2015 di volley schiantando 3-0 il Venezuela a Osaka. Gli azzurri di Blengini centrano la settima vittoria in otto gare e si preparano al meglio per il rush finale del torneo: da lunedì a Tokyo sfida a Russia, Argentina e Polonia per strappare uno dei due pass diretti per le Olimpiadi di Rio. Nel netto successo sulla Vinotinto brilla Lanza, autore di 15 punti.