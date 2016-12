Volley, World Cup 2015: super Italia, tutto facile con l'Australia

10:23 - L'Italia del volley centra il secondo successo in altrettante gare in questa World Cup 2015 in Giappone che assegna due pass per le Olimpiadi di Rio 2016. A Hiroshima gli azzurri del ct Gianlorenzo Blengini, reduci dal successo sul Canada all'esordio, travolgono con un secco 3-0 l'Australia di Roberto Santilli. Vittoria agevole per l'Italia che mette in mostra un giovane come Giannelli, palleggiatore 19enne, votato Mvp della gara.

A Hiroshima l'Italia non stecca e dopo il successo all'esordio col Canada batte anche l'Australia: secco 3-0 col punteggio di 25-17, 25-18, 25-15. Tutto facile per gli azzurri che tengono sempre in mano il match e non danno molto spazio alla nazionale aussie del ct italiano Roberto Santilli: il morale resta alto in vista della sfida all'Egitto (giovedì alle 5, ora italiana) prima del giorno di riposo.

L'Italia ha dominato il primo set, nel secondo si è fatta rimontare fin sul 15-15 prima di un devastante allungo fino al 25-18 e anche nel terzo parziale la squadra di Blengini ha sempre condotto con grande facilità. Bene Zaytsev, 10 punti, e Juantorena, 9, ma in evidenza è stato soprattutto il 19enne Simone Giannelli, palleggiatore di Trento, che fatto girare la squadra con notevole maturità, si è fatto sentire a muro e col servizio e con 10 punti è stato nominato giustamente Mvp della gara.