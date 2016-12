Volley, World Cup 2015: riscatto Italia, Giappone asfaltato

L'Italia rialza la testa. Gli azzurri del volley, dopo il ko incassato contro gli Stati Uniti, battono in tre set il Giappone conquistando così la quarta vittoria in cinque uscite nella World Cup 2015. Allo Sports Center di Hiroshima i ragazzi di Blengini distruggono in tre set i padroni di casa (25-21, 25-20, 25-15) grazie a uno Zaytsev in giornata di grazia: adesso il trasferimento a Osaka per il secondo round del torneo, mercoledì c'è l'Iran.