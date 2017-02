Volley, SuperLega: Trento è seconda, Civitanova cade a Molfetta

L'ultima giornata di regular season di SuperLega sorride a Trento che, vincendo 3-0 a Monza, conquista matematicamente il secondo posto in classifica lasciandosi alle spalle Perugia, cui non basta il successo casalingo su Verona. Fa notizia il ko della capolista Civitanova, battuta al tie-break a Molfetta: la Lube non perdeva in campionato dal 4 dicembre scorso. In A1 femminile Novara batte 3-0 Monza e aggancia Casalmaggiore al secondo posto.