Volley, SuperLega: Perugia e Trento non sbagliano

In attesa del big match di giovedì sera tra la capolista Civitanova e Modena, nella 26.a giornata di SuperLega di volley vincono le inseguitrici ovvero Trento e Perugia che si confermano al secondo posto. La Diatec supera agevolmente Molfetta per 3-0, stesso risultato per la Sir Safety che passa sul campo del fanalino di coda Milano. Ritrovano il successo Verona, 3-0 a Padova nel derby veneto, e Monza che passa 3-2 al PalaBanca contro Piacenza.