Volley, SuperLega: Modena e Civitanova a braccetto

Nessuna sorpresa nella settima giornata della SuperLega di volley. Le due capolista Civitanova e Modena vincono in trasferta e restano in vetta alla classifica imbattute: la Lube vince 3-0 a Vibo Valentia mentre l'Azimut passa 3-1 in casa di Perugia. Continua a volare anche la Calzedonia Verona che si impone 3-0 sul campo di Milano; vittorie anche per Trento e Piacenza, Latina batte 3-1 Molfetta e centra il primo successo stagionale.

Sette su sette per Civitanova e Modena che restano al comando della SuperLega con 20 punti. La Lube vince 3-0 (19-25, 20-25, 20-25) sul campo del fanalino di coda Vibo Valentia grazie ad una prova da 18 punti di Sokolov. La Azimut infligge il secondo stop di fila alla Sir Safety Perugia, superata 3-1 fra le mura amiche (25-22, 22-25, 21-25, 22-25). Gli umbri vincono il primo set ma poi è un dominio dei campioni d'Italia in carica, trascinati da Ngapeth, 20 punti, Petric, 19, e Vettori, 17.



Alle spalle della coppia di testa c'è la Calzedonia Verona che infila il quarto successo vincendo 3-0 (21-25, 19-25, 17-25) in casa della Revivre Milano. Al quarto posto, ma con una gara in meno, c'è la Diatec Trentino che si impone 3-1 (23-25, 30-32, 30-28, 21-25) in casa di Ravenna con 19 punti di Nelli e 14 della coppia Lanza-Van de Voorde. Padova batte Monza e la sorpassa al sesto posto: la Kioene vince con un rotondo 3-0 (26-24, 25-20, 25-23) contro i brianzoli.



Si conferma in grande forma la Lpr Piacenza che centra la quarta vittoria consecutiva grazie al 3-0 (25-27, 20-25, 23-25) sul campo di Sora con 23 punti di Hernandez Ramos mentre la Top Volley Latina centra il primo successo del suo campionato in virtù del 3-1 casalingo (25-22, 23-25, 25-14, 25-19) contro Molfetta: brilla Alessandro Fei, autore di 23 punti.