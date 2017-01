Volley, SuperLega: Civitanova va in fuga, Modena ferma Perugia

Civitanova non sbaglia un colpo, batte anche Vibo Valentia (3-1) e allunga sulle inseguitrici: ora il sestetto marchigiano è a +6 sul tandem composto da Trento (vittoriosa nell'anticipo contro Ravenna) e Perugia, battuta al tie-break a Modena nel big match della 20esima giornata di SuperLega. Vincono Verona e Piacenza. In A1 femminile Casalmaggiore passa senza problemi a Monza e torna in vetta alla classifica scavalcando Conegliano.