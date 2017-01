Volley, SuperLega: Civitanova implacabile, Perugia stende Trento

Non si ferma la marcia di Civitanova che vince anche a Padova (3-1) e rafforza la propria leadership in SuperLega. Alle spalle della squadra marchigiana, a -4, c'è Perugia che rifila un secco 3-0 a Trento e la scavalca al secondo posto. Modena passeggia a Vibo Valentia, Piacenza espugna Milano. In A1 femminile la Imoco Conegliano si impone 3-1 sul campo della Savino Del Bene Scandicci e sale momentaneamente in testa alla classifica.