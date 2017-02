Volley, SuperLega: Civitanova imbattibile, anche Trento si inchina

Non ci sono davvero più aggettivi per Civitanova che, battendo 3-0 Trento all'Eurosuole Forum nel big match della 23a giornata di SuperLega, blinda il primato in classifica portandosi a +9 sulla Diatec, raggiunta al secondo posto da Perugia che al PalaEvangelisti ha la meglio su Monza (3-1). Scontro al vertice anche in A1 femminile: se lo aggiudica Conegliano che supera 3-1 Casalmaggiore e va in fuga al comando a +4 sulla Pomì.