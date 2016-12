Volley: primo posto per l'Italia, in semifinale c'è la Cina 

11:40 - Il Forum è una bolgia, l'Italia è spettacolare. Missione compiuta per le azzurre che per conquistare il primo posto nel girone H al Mondiale dovevano solo conquistare un set contro la Russia. Detto e fatto. Le ragazze di Bonitta sono scese in campo e hanno conquistato subito il primo set 25-12 e il secondo 25-17. Blackout nel terzo (25-12) prima di chiudere al quarto 25-23. Evitato il Brasile: ora in semifinale cè la Cina, sconfitta già nel girone.

Trascinata dall'entusiasmo di un Forum di Assago esaurito in ogni ordine di posto, quest'Italia sembra potersi permettere tutto, anche di stendere la Russia due volte campione del mondo con un quarto set giocato con sestetto teoricamente di riserva. Bonitta, infatti, si affida inizialmente alla formazione base adottata durante il Mondiale, vince il primo set annientando le avversarie poi le elimina matematicamente dalla competizione trovando anche il 2-0. La tensione cala notevolmente nel terzo periodo, in cui le russe dimostrano comunque di voler fare bella figura; poi un quarto set al cardiopalma viene vinto 25-23 dalle azzurre dopo un'esaltante rimonta da 17-21. L'ace di Caterina Bosetti vale il sorpasso sul 22-22, poi il punto di Valentina Diouf e l'errore di Kosheleva regalano l'ennesimo successo ad una grandiosa Italia.

Ora c'è la Cina, qualificatasi dopo la clamorosa vittoria in rimonta sulle dominicane, demolite nel pomeriggio dal Brasile: le azzurre vogliono continuare a sognare e sembrano avere tutte le potenzialità per farlo.