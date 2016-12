Volley, playoff A1 femminile: urlo Imoco, Modena si scioglie al tie break

Esordio amaro in una semifinale scudetto per la Liu Jo Modena che al PalaPanini deve arrendersi 3-2 alla Imoco Conegliano, dominatrice in regular season. Dopo aver ceduto il primo set ai vantaggi e il secondo a 18, le ragazze di Beltrami si rialzano e costringono le venete al tie break, annullando un match point nel terzo parziale. Al quinto, però, la Imoco torna a far male: 15-8 e primo punto verso la finale.