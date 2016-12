Volley, Mondiali donne: l'Italia non si ferma, 3-1 alla Cina

22:41 - La seconda fase dei Mondiali di volley si chiude al meglio per l'Italdonne. Al PalaFlorio di Bari, dopo aver acquisito la matematica certezza della qualificazione con il successo sul Giappone, le azzurre travolgono la Cina per 3-1 (22-25, 25-18, 26-24, 25-17) e si assicurano il primo posto nel Gruppo E. Ora ci si sposta a Milano per la fase finale, a cui la squadra di Bonitta accede da testa di serie al pari del Brasile.