Volley, Mondiali donne: Italia amara, bronzo al Brasile

13:32 - L'Italia ai piedi del podio. Le ragazze di Bonitta si arrendono al tiebreak nella finale per il terzo posto al Mondiale di volley femminile, battute 3-2 dal Brasile bi-campione olimpico. Non riesce la rimontona alle azzurre, che partono contratte e perdono i primi due set ma poi recuperano giocando una gran partita: finisce 25-15, 25-13, 22-25, 22-25, 15-7, le ragazze in verdeoro si mettono al collo la medaglia di bronzo.