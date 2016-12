Volley, Mondiale per Club: Trento sul velluto, esordio super

Esordio col sorriso per Trento al Mondiale per Club. Al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim, in Brasile, la squadra di coach Angelo Lorenzetti batte 3-0 i padroni di casa del Minas Tenis Clube e compie un primo, importante passo verso la qualificazione alle semifinali. Partita a senso unico con la Diatec che accusa un paio di passaggi a vuoto ma vince in scioltezza: Lanza e compagni si impongono con i parziali di 25-23, 25-19, 25-23.

Primo set che sembra a senso unico con Trento che vola fino al 19-13 salvo poi accusare un improvviso blackout e favorire la risalita dei brasiliani che riescono a pareggiare i conti sul 23-23. A questo punto sale in cattedra Urnaut che, con un cambiopalla in attacco e un muro vincente, chiude il parziale sul 25-23. Il secondo set si apre all'insegna dell'equilibrio, spezzato dalle battute di Stokr, dagli attacchi di Urnaut e dai muri di Van de Voorde che fa sentire eccome i suoi centimetri. Diatec sul 18-12, ma stavolta la rimonta del Minas non c'è: il secondo set finisce 25-19. Stessa musica nel terzo set con la Diatec che scappa subito sul 12-8, si fa riprendere sul 19-17 per poi procurarsi cinque match point (24-19): il Minas ne annulla quattro, poi cede 25-23. Trento chiude con tre uomini in doppia cifra: Urnaut ne mette a referto 12, Lanza 11 come Stokr (per lui anche 3 ace), mentre ai brasiliani non bastano gli 11 punti di Bisset, l'unico davvero in palla.