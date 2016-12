Volley, Mondiale per club: la Pomì vola in finale

E’ stata la partita perfetta, o quasi. La piccola Casalmaggiore ha la meglio su un top club internazionale come il Volero e adesso affronterà le campionesse in carica dell’Eczacibasi, così come nell’esordio assoluto in Champions e nel debutto nel torneo delle Filippine. Coach Caprara sfida ancora coach Barbolini, sperando stavolta in un epilogo diverso, visto che in entrambi i confronti si sono imposte le turche. Servirà una prestazione come quella con Zurigo, dove già nel primo set si vede un’ottima Pomì, seppur al fotofinish sprechi due set point e venga castigata ai vantaggi dalla scatenata Akinradewo.



Casalmaggiore non si perde d’animo e nel secondo set, nonostante qualche errore gratuito in ricezione, trova il pari con Stevanovic e Bosetti trascinatrici. Nel terzo parziale la Pomì prende consapevolezza dei propri e cambia passo, complice anche un netto calo delle avversarie: spallata iniziale con un 5-12 di parziale e controllo fino al fine con la Tirozzi che diventa micidiale. Nel quarto e ultimo set è testa a testa fino alla fine, con Zurigo che mette la freccia sul 22-21 ma Casalmaggiore lotta, impatta sul 23-23 e sfrutta due errori di Fabiola per far partire la festa: ora l’ultimo ostacolo.