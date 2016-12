Volley, il Mondiale 2018 maschile in Italia e Bulgaria

La Federazione Internazionale di volley ha ufficializzato le sedi del Mondiale maschile 2018, il torneo si giocherà in Italia e in Bulgaria. La prima parte si svolgerà nei due Paesi mentre la fase finale sarà interamente disputata in Italia, per la terza volta consecutiva (dopo il maschile 2010 e il femminile 2014). Soddisfazione per Carlo Magri, presidente Fipav: "Premiata la capacità organizzativa italiana".