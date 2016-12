Volley donne, finale scudetto: urlo Conegliano, è campione d'Italia

E' un tripudio gialloblu al PalaVerde di Treviso che, dopo aver gioito tanto in passato con i successi della Benetton di basket e della Sisley di volley maschile, torna a festeggiare uno scudetto: è il primo della giovane storia dell'Imoco Conegliano che, alla quarta stagione in A1 dopo aver acquisito il titolo sportivo da Parma, sale sul trono nazionale dopo aver perso la finale del 2013. L'aveva persa contro Piacenza, la stessa Rebecchi Nordmeccanica stavolta piegata 3-1 in una serie con poco equilibrio aldilà del successo delle emiliane in gara 3 al PalaBanca.



In gara 4 le pantere di coach Davide Mazzanti, prime in regular season, iniziano piano ma a metà periodo allungano sul 15-12 con Ortolani e poi arrivano i muri su Marcon e Sorokaite per il 25-21. Anche nel secondo set l'Imoco scava il solco nella seconda metà con Adams, poi Robinson per il 24-18 e il punto decisivo ancora con Adams che mura Meijners. Stessa musica nel terzo set, Conegliano vola sul 20-16, Sorokaite tiene in vita Piacenza per il 23-19 ma poi è Robinson a mettere il punto dello Scudetto per il 25-20 finale. La schiacciata dell'americana dà inizio alla festa per il primo storico titolo delle venete.



L'Imoco ha 11 punti dalla veterana Valentina Arrighetti, 8 di Serena Ortolani mentre la mattatrice è Kelsey Robinson che chiude a 18. A proposito di Serena Ortolani, per lei è il quarto titolo di campione d'Italia e il terzo in coppia col marito, coach Davide Mazzanti, dopo quelli del 2010-11 a Bergamo e quello dello scorso anno con Casalmaggiore.