Volley donne: Conegliano travolge Modena, la Coppa Italia è sua

Trionfo di Conegliano che, nella finale di Coppa Italia femminile al Nelson Mandela Forum di Firenze, travolge la Liu Jo Nordmeccanica Modena con un secco 3-0 conquistando il trofeo per la prima volta nella sua storia. La Imoco, che nell'albo d'oro succede a Bergamo, si impone con i parziali di 25-23, 25-22, 25-23. Per la squadra emiliana, che non vince la Coppa dal 2002, si tratta della quarta finale persa su sei disputate.