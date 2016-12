Volley, Champions donne: spettacolo Modena, che partenza!

Partenza col botto in Champions League per la Liu Jo Nordmeccanica Modena: la squadra emiliana vince 3-1 all'Azoty Arena di Stettino contro le polacche del Chemik Police e conquista i suoi primi 3 punti nel Girone A agganciando in vetta alla classifica l'Imoco Conegliano. Le emiliane si sono imposte con i parziali di 25-21, 29-27, 21-25, 25-13. Per la squadra polacca è il primo ko stagionale: finora aveva vinto 11 partite su 11 in campionato.