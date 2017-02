Volley, Champions donne: Modena vola ai Playoff 6

Bastavano due set per staccare il pass per i Playoff 6 di Champions League: la Liu Jo Nordmeccanica Modena fa ancora meglio vincendo con un rotondo 3-0 col Chemik Police al PalaPanini nella terza e ultima giornata del gruppo A. Le emiliane chiudono col primo posto girone davanti all'Imoco Conegliano che, già alla Final Four come società ospitante, termina questa fase superando 3-0 a domicilio le azere del Telecom Baku.