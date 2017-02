Volley, Champions donne: Modena ko, derby a Conegliano

L'Imoco Conegliano festeggia al meglio l'assegnazione della Final Four 2017 al PalaVerde di Treviso vincendo proprio in casa contro la Liu Jo Nordmeccanica Modena nel derby valido per la 5a giornata del gruppo A della prima fase di Champions. Le Pantere di coach Mazzanti si impongono 3-2 al tie break e infliggono la prima sconfitta europea alle ragazze di Gaspari, comunque ancora prime nel raggruppamento con 12 punti, a +3 sulle venete e sul Chemik Police.