Volley: Champions donne, Conegliano espugna Baku. Stasera tocca a Modena

Conegliano batte 3-0 il Telekom Baku in Azerbaijan nella sesta e ultima giornata della Champions di volley donne. Tutto facile per le pantere di coach Mazzanti, forti di una qualificazione alla Final Four già ottenuta in qualità di società organizzatrice dell'evento, che superano in 63 minuti le avversarie azere, ancorate in fondo alla classifica della Pool A a 0 punti. Stasera tocca a Modena: contro il Police servono due set per passare il turno.