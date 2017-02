Volley, Champions: Civitanova show, Perugia implacabile

Nella quarta giornata della Champions League di volley la Lube Civitanova travolge con un netto 3-0 (25-21, 25-16, 25-16) i polacchi del Rzeszow e sale, almeno per una notte, al comando del Gruppo B con 9 punti. La Sir Safety Perugia, già certa della qualificazione alle Final Four di Roma da squadra organizzatrice, mantiene l'imbattibilità nel Gruppo E vincendo 3-2 (25-19, 16-25, 24-26, 25-17, 15-11) in Russia contro il Belgorod.