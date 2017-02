Volley, A1 femminile: Conegliano non fa sconti, Modena batte Casalmaggiore

Nell'anticipo della 19esima giornata del campionato A1 femminile di volley Conegliano centra la quattordicesima vittoria consecutiva in campionato, travolgendo 3-0 (25-18, 25-17, 26-24) Montichiari. La Imoco consolida il primato portandosi a 49 punti, 10 in più di Casalmaggiore che perde 1-3 (25-15, 18-25, 29-31, 22-25) in casa contro Modena. La Liu Jo Nordmeccanica prosegue la corsa verso i playoff salendo in settima posizione a quota 27.