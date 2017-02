Volley, A1 femminile: Conegliano implacabile, Bolzano al tappeto

Conegliano travolge con un fragoroso 3-0 (25-14, 26-24, 25-22) Bolzano in trasferta nella quarta giornata di ritorno del campionato A1 di volley femminile. L'Imoco conquista così il decimo successo consecutivo in campionato (13 su 15 da inizio stagione) e torna momentaneamente in vetta alla classifica con 37 punti superando Casalmaggiore (in campo domenica con Novara), ferma a 36. La squadra altoatesina resta a quota 18.