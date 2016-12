Volley, A1 Femminile: Casalmaggiore batte Bergamo e vola in vetta

Si è conclusa al PalaRadi di Cremona la sfida e tra Pomì Casalmaggiore e Foppapedretti Bergamo, posticipo della 9a giornata di volley A1 femminile, valido per la testa della classifica. A spuntarla sono state le ragazze di mister Caprara per 3-1 (20-25, 25-17, 28-26, 25-19) e grazie al loro quarto successo consecutivo in campionato si sono portate in vetta alla graduatoria a quota 22 punti, seguite da Conegliano e Bergamo entrambe a 20.