Volley, A1 femminile: Busto Arsizio risorge contro Bergamo

Riprende fiato Busto Arsizio che, dopo tre sconfitte di fila, ritrova il successo battendo 3-0 la Foppapedretti Bergamo quarta in classifica nella 16esima giornata di serie A1 femminile. La Unendo Yamamay si impone con autorità e la spunta in virtù delle brillanti prove di Martinez, 21 punti, e Valentina Diouf, 20. Resta in fondo alla graduatoria Club Italia che perde in casa 3-1 contro la SudTirol Bolzano.