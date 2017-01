Volley, A1 femminile: Bolzano ko, Casalmaggiore torna in testa

Dura poco più di 24 ore la leadership in classifica di A1 femminile di Conegliano che deve restituire immediatamente la vetta a Casalmaggiore. La Pomì di coach Caprara infatti asfalta 3-0 (25-11, 25-14, 25-14) la SudTirol Bolzano nel posticipo della 14esima giornata, centra l'ottava vittoria consecutiva in campionato e torna al comando con 36 punti, due in più dell'Imoco. Le altoatesine restano ottave a quota 19.