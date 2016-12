Volley, A1 femminile: Bergamo espugnata, Busto Arsizio va in testa

Una notte in vetta. Nell'anticipo serale del quinto turno di A1, Busto Arsizio espugna Bergamo in quattro set e sale momentaneamente in testa, a +2 su Casalmaggiore impegnata domenica nel big match con Conegliano (una lunghezza più giù): la Yamamay stende in rimonta la Foppapedretti e conquista così la quarta vittoria di fila. Primo successo invece per Montichiari, che nell'altro anticipo di giornata si impone in tre set sul campo di Modena.