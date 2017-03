Volley, A1 donne: Firenze sgambetta Casalmaggiore

Risultato a sorpresa ma non troppo al Mandela Forum dove Il Bisonte Firenze supera la Pomì Casalmaggiore per 3-2 al tie break (25-18, 9-25, 25-16, 16-25, 15-13). Le toscane, che hanno vinto quattro delle ultime cinque gare dopo una striscia di cinque stop, regolano le lombarde che invece hanno perso tre delle ultime quattro sfide in A1 e hanno visto scappare la capolista Conegliano. Un risultato che permette alla Pomì di restare da sola al secondo posto con 40 punti, a -9 dall'Imoco ma a +1 su Novara, mentre Firenze sale a 25 e aggancia Bolzano all'ottavo posto, l'ultimo utile per i playoff.

Casalmaggiore si presenta senza Samantha Fabris e Firenze ne approfitta per partire forte e vincere il primo set. Nel secondo c'è la reazione della Pomì che fa 1-1 ma nel terzo è ancora Il Bisonte ad imporsi. Nel quarto parziale le padrone di casa sembrano favorite per conquistare il bottino pieno ma le campionesse del mondo di Gianni Caprara risorgono e forzano la gara al tie break. Qui Firenze la spunta trascinata da Sorokaite e Enright, eccellenti con 19 punti. Alla Pomì non bastano i 20 punti di Guerra e i 15 di TIrozzi, Gibbemeyer e Lucia Bosetti.