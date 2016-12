Mondiali volley, l'Italia tifa per le azzurre

14:50 - Il Forum è tornato il tempio delle schiacciate azzurre. Dopo aver steso Usa e Russia, le ragazze di Bonitta si preparano a sfidare la Cina in semifinale a caccia della seconda finale iridata della storia tra l'entusiasmo generale. A spingere le azzurre c'è un Paese intero, che ha riscoperto lo spettacolo della pallavolo e intasato i social network con centinaia di migliaia di messaggi di sostegno. L'Italia tifa per le azzurre.

Dopo aver chiuso il girone al primo posto, la squadra di Bonitta affronterà la Cina a testa alta. Da prime della classe, sulla scia dell'entusiasmo le azzurre si preparano a riscrivere la storia contro la la banda di Lang Ping. Il sogno, ormai, è sempre più vicino e per l'Italia la finale è a un passo.



Prima però bisogna battere la Cina. Serve concentrazione, grinta e sangue freddo. Servono le botte della Centoni e le difese di De Gennaro, le ricezioni di Del Core, le alzate di Lo Bianco, i muri di Chirichella e Arrighetti e gli attacchi di Costagrande. Ma serve anche l'entusiasmo del pubblico per caricare le ragazze di Bonitta. Sui social network le azzurre ormai sono un must e al Forum di Assago sale la tensione in vista del match con la Cina. Trovare un biglietto per assistere alla partita è quasi un'impresa. Come quella che inseguono le azzurre a caccia della finale. Forza Italia: battere la Cina per riscrivere la storia.