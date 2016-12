Mondiale volley, Bonitta: "Sono molto sorpreso di quanto stanno facendo le mie ragazze"

10:09 - E' incredulo Marco Bonitta dopo il successo della sua Italia contro gli Stati Uniti nella prima partita delle Final Six del Mondiale di pallavolo. "Non so se siamo veramente a parlare di un 3-0 per noi. Sapevo che avremmo avuto qualche piccola possibilità in questa partita, ma non certo di vincere 3-0 contro una squadra che ha la medaglia d'oro nella testa. Sono molto sorpreso di quanto stanno facendo le mie ragazze, l'onore di questo 3-0 va a loro. Festeggiamo ma da mezzanotte resettiamo tutto e penseremo alla Russia".