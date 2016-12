Italvolley, notte brava: rispediti a casa Travica e Zaytsev

Notte brava nel ritiro brasiliano per Zaytsev, Sabbi, Randazzo e il capitano Travica : i quattro pallavolisti della Nazionale sono stati immediatamente rispediti a casa per motivi disciplinari, sono stati trovati fuori dall'hotel alle 2 di notte. Il ct Berruto ha commentato: "Ci sono valori che devono essere a fondamento di ogni azione quando si veste la maglia azzurra". Convocati per le finali di World League Saitta, Botto e Nelli.

IL COMUNICATO DI FEDERVOLLEY

Su segnalazione del tecnico federale Mauro Berruto sono stati convocati tre atleti per prendere parte alle Finali della 26esima edizione di World League. Davide Saitta, Iacopo Botto e Gabriele Nelli sostituiranno Dragan Travica, Ivan Zaytsev, Giulio Sabbi e Luigi Randazzo che lasceranno il Sudamerica per motivi disciplinari su decisione dello staff tecnico e della dirigenza, avendo disatteso delle indicazioni acquisite da tutto il resto della squadra. I quattro giocatori partiranno oggi stesso con un volo che li porterà in Italia, mentre l'arrivo di Saitta, Botto e Nelli è previsto martedì. Il presidente federale Carlo Magri, confermando la propria fiducia nel tecnico e nello staff, ha espresso il proprio disappunto e la propria amarezza per quanto accaduto alla vigilia di una manifestazione così importante; episodio che tra l'altro verrà attentamente esaminato in ambito federale. Contestualmente il presidente auspica una positiva e pronta risposta da parte di tutta la squadra.

Berruto: "Ci sono valori che devono essere a fondamento di ogni azione quando si veste la maglia azzurra. Se questo non era chiaro da oggi sono certo che lo sarà. Questa decisione, presa in accordo con la Federazione, ha il significato di rimettere al centro di ogni progetto tecnico il valore del rispetto dei ruoli e delle regole".