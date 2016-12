Europe di volley: Italia, esordio ok con la Danimarca

foto LaPresse 23:26 - Comincia bene l'Europeo della Nazionale maschile di volley. Gli uomini di Berruto sconfiggono i padroni di casa con un 3-0 (25-22, 25-17; 25-15) senza appelli e si portano in vetta al Girone A, agganciando il Belgio che nel pomeriggio ha battuto la Bielorussia con identico punteggio. Domani alle 15 seconda gara della rassegna proprio contro la Bielorussia, sulla carta un'altra gara ampiamente alla portata dell'Italia. - Comincia bene ldella Nazionale maschile di volley. Gli uomini disconfiggono i padroni di casa con unsenza appelli e si portano in vetta al Girone A, agganciando il Belgio che nel pomeriggio ha battuto la Bielorussia con identico punteggio. Domani alle 15 seconda gara della rassegna proprio contro la Bielorussia, sulla carta un'altra gara ampiamente alla portata dell'Italia.

Sfida nettamente sbilanciata in favore degli azzurri, che hanno qualche tentennamento solo nel primo set. L'Italia sembra inizialmente spaesata per l'assenza di Emanuele Birarelli, tenuto a riposo in via precauzionale per un problema alla schiena; ma dopo un avvio brillante dei danesi la Nazionale scappa con le bombe di Zaytsev e di capitan Savani e chiude il primo set sul 25-22.

Nella ripresa gli azzurri dimostrano di essersi sciolti, e il punto a muro di Piano è solo l'epilogo di un dominio che si esprime con il netto 25-17 del 2-0. Nel terzo ed ultimo set è il muro italiano a fare la differenza: prima del secondo time out tecnico sul 16-10 i danesi vengono stoppati tre volte di seguito e pian piano si arrendono.

Finisce 25-15 per l'Italia, che domani affronterà la Bielorussia per arrivare a punteggio pieno alla sfida contro il Belgio: lì, con ogni probabilità, ci si giocherà l'accesso diretto ai quarti di finale.