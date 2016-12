World League 2014: Italia inarrestabile, altro 3-0 all'Iran

23:32 - Inarrestabile Italia. Al PalaOlimpia di Verona, nella quarta giornata del gruppo A di World League, l'Italia si sbarazza con un altro 3-0 (27-25, 25-18, 25-22) dell'Iran di Slobodan Kovac e consolida il primato solitario davanti a Brasile e Polonia. Ennesima prova di solidità degli azzurri, trascinati dai 17 punti di Ivan Zaytsev e dai 16 di Jiri Kovar. Prossimi appuntamenti casalinghi il 6 e l'8 giugno contro la Polonia.



Reduci dalle due vittorie in Brasile e dal netto successo di due giorni fa a Trieste, gli azzurri affrontavano ancora l'Iran per trovare ulteriori conferme al loro strepitoso momento di forma. In un PalaOlimpia esaurito da giorni, l'Italia soffre gli avversari nel primo set, risolto ai vantaggi sul 27-25 grazie al decisivo punto di Birarelli. Scampato il pericolo, i ragazzi di Berruto non tremano più e conducono comodamente in porto il secondo (chiuso sul 25-18 grazie all'errore in servizio di Mahdavi) e il terzo set (il 25-22 è opera di un Jiri Kovar in grande forma). Sono 12 i punti raccolti dalla Nazionale in quattro gare, Brasile e Polonia inseguono a distanza siderale. E l'Italia non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi.